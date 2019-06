Travail de conservation : Les Lions ont récité une excellente partition collective lors de leur premier entraînement au Caire

Les Lions ont terminé de la meilleure des façons leur phase d’échauffement, axée sur des passes et déplacements. Entre les « chasubles oranges » et les « maillots verts », on a récité une excellente partition collective avec, en point d’orgue, une passe à dix aboutissant à scorer au bout d’une minute de possession. C’était « à toi, à moi » et au « marquage à la culotte », dans une moitié de terrain.

La séance s’est poursuivie avec un travail de conservation de balle avec appuis. À la récupération, l’équipe qui perd le ballon passe en appui et celle qui était dehors travaille pour reprendre le ballon. Les Lions ont conclu par une séance de tirs au but, qui a vu l’équipe des verts s’imposer, la séance aura surtout permis aux hommes de Aliou Cissé de se familiariser avec leurs nouvelles installations.