Une enquête bouclée avant la Présidentielle: La BBC n’a pas encore tout dit

Aliou Sall et ses acolytes ont bien fait de ne pas poursuivre en justice la chaîne publique britannique. Nos confrères de la BBC ont, dans leurs investigations qui ont impliqué plus d’une dizaine et d’éminents journalistes de la boîte, découvert de quoi faire tomber un building. Des journalistes, avec qui nos confrères de PressAfrik échangent depuis le début de l’affaire, sont catégoriques. Ils disposent d’un disque dur de plus de 200 Giga de données, sans compter une importante paperasse qui retrace au détail près, les opérations et magouilles entre Franck Timis, Aliou Sall ou Agritrans et même au-delà de ce dossier.