Une vie saine

Avez-vous déjà écouté avec attention votre voix intérieure en vous demandant : „Quel est le ton que j’emploie avec moi-même ?“. De nombreuses pensées nous traversent l’esprit au cours d’une journée – certaines dont nous sommes consciemment à l’initiative et d’autres émanant de notre subsconscient. Une multitude de pensées qui influenceront clairement notre humeur suivant la manière de les formuler.

Vous reconnaissez-vous dans ces phrases ? :

„Une journée difficile m’attend aujourd’hui. Je n’en peux plus. Je n’y arriverai pas. Les autres sont bien meilleurs que moi. Que se passera-t-il si cela ne marche pas…?“

Nous souhaiterions vous encourager à positiver vos pensées. Dites plutôt : „OK, la journée me réserve bien des défis aujourd’hui mais je vais y arriver ! Je sais le faire, j’en suis capable, j’ai une certaine valeur et suis consciente de mes compétences !“ Cela peut paraître banal mais il suffit quelquefois de se persuader d’une chose pour qu’elle se déroule exactement comme on le voudrait.

Une alimentation saine

Il est clair que chaque organisme réagit différemment mais certaines choses font fondamentalement du bien au corps. Notamment limiter sa consommation de sucre et de sel, et s’hydrater suffisamment. Aidez votre organisme à emmagasiner l’ensemble des éléments nutritifs importants en ayant une alimentation variée et équilibrée et en privilégiant une cuisson douce des aliments. Ce sont surtout les fruits et légumes qui nous fournissent les vitamines essentielles à notre vie quotidienne.