CAN 2019 : La Tunisie accrochée par l’Angola

Ce lundi en début de soirée, la Tunisie a été accrochée par l’Angola (1-1), dans le cadre de la première journée du groupe E de la Coupe d’Afrique des Nations 2019. Les Aigles de Carthage avaient pourtant pris les devants dans cette partie, peu après la demi-heure de jeu, sur un penalty inscrit par Youssef Msakni (34ème). En seconde période, une erreur de Farouk Ben Mustapha, le gardien tunisien, a permis à l’Angola de revenir dans le match par l’intermédiaire de Djalma Campos, l’ailier d’Antalyaspor (73ème). Suite à ce résultat de parité, Tunisiens (1 point) et Angolais (1 point) se partagent provisoirement la première place de la poule, en attendant le résultat du match entre le Mali et la Mauritanie, programmé plus tard dans la soirée (22 heures).

Par: madeinfoot.com