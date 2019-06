CAN 2019: Le Camerounais Joël Tagueu forfait en raison d’une anomalie cardiaque

Les Lions indomptables ne seront que 22 à participer à cette Coupe d’Afrique des nations en Égypte. Ce lundi 24 juin, à la veille du premier match du Cameroun face à la Guinée-Bissau (groupe F), la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) indique que le médecin de la sélection « a détecté chez l’attaquant Joël Tagueu (…) une anomalie d’implantation d’une artère coronaire, avec un risque avéré de mort subite ». Un problème cardiaque qui pousse le sélectionneur Clarence Seedorf à « ne pas faire prendre de risque au joueur », qui ne jouera donc pas cette CAN. Le Cameroun n’oublie pas le drame qui a emporté Marc-Vivien Foé il y a seize ans, quasiment jour pour jour. Joël Tagueu, joueur du CS Maritimo (Portugal) et âgé de 25 ans, doit quitter le groupe des Lions indomptables. La Fecafoot « s’associe à la vive émotion qui a étreint la tanière au moment de l’annonce de la mauvaise nouvelle », soutient Joël Tagueu et souhaite le voir « très rapidement entamer le processus médical de correction de l’anomalie détectée fort heureusement à temps ».

Par: RFI.fr