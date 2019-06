CAN 2019 : Le Zambien Janny Sikazwe au sifflet de Sénégal-Algérie

Le duel pour la première place du groupe C, prévu jeudi entre le Sénégal et l’Algérie, sera sifflé par l’arbitre zambien Janny Sikazwe, a appris l’APS de médias algériens citant la Confédération africaine de football (CAF).

L’officiel zambien, suspendu après la demi-finale de la Ligue des champions 2018 entre l’Espérance de Tunis (Tunisie) et le Primeiro Agosto de Luanda (Angola) pour une “performance suspecte”, avait été ensuite réhabilité par la CAF.

Auparavant, il avait sifflé le Sénégal à deux reprises lors de la CAN 2017 contre le Zimbabwe (2-0) et lors du quart de finale perdu contre le Cameroun aux tirs au but (4TAB5).

A la fin du temps réglementaire et des prolongations, les deux équipes étaient à égalité 0-0.

Selon les médias algériens, les Fennecs gardent du sifflet zambien un mauvais souvenir, après avoir accordé deux penaltys au Burkina Faso (2-3) lors du barrage aller contre les Etalons en qualification à la Coupe du monde 2014 au Brésil. L’arbitre zambien de 40 ans, qui a sifflé la finale de la CAN au Gabon avec la victoire du Cameroun aux dépens de l’Egypte 2-1), sera assisté du Soudanais Waleed Ahmed Ali et de l’Erythréen Tesfagioghis Berhe.

Le Sénégal et l’Algérie ont battu respectivement la Tanzanie et le Kenya sur la même marque de 2-0, lors de la première journée de ce groupe.

Par: APS – Seneweb.com