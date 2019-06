Financement des projets du PSE entre 2020-2022: Macky Sall “décaisse” 13 114,9 milliards de FCfa

Pour l’investissement, les prévisions triennales sont arrêtées à 5 597 milliards FCfa et réparties, par axe stratégique du Pse :Axe 1 « transformation structurelle de l’économie et croissance » : 3 302,1 milliards FCfa (59%); Axe 2 « capital humain, protection sociale et développement durable » : 1 679 milliards FCfa (30%) et Axe 3 « gouvernance, institutions, paix et sécurité : 615,6 milliards FCfa (11%).

Sur le moyen terme, les dépenses publiques devraient continuer de s’exécuter en cohérence avec la stratégie de rationalisation des charges de fonctionnement et de renforcement des investissements. Globalement, les dépenses devraient progresser de 11,2% en 2020. Ainsi, le poids des dépenses par rapport au pib ressortirait en hausse, passant de 22,9% en moyenne sur 2016-2018 à 23,2% surla période 2020-2022. Relativement aux collectivités territoriales, les ressources à transférer par l’Etat devront évoluer pour atteindre, à l’horizon 2022, le montant de 55,739 milliards FCfa contre 49 milliards en 2019, en cohérence avec les options de Etat de renforcer le processus de décentralisation.

Quant aux organismes de protection sociale que sont la caisse de sécurité sociale (css) et l’ipres, leur consolidation financière s’améliorera sur la période triennale 2020-2022 qui sera principalement marquée par l’achèvement des projets lancés et le début de la rentabilisation des investissements réalisés dans la modernisation du système d’information et dans le secteur immobilier.

En terme d’offres de services,on peut notamment retenir : la généralisation du régime complémentaire, la poursuite de signatures de conventions inter-caisses pour la couverture de Sénégalais de la diaspora ; l’extension de la couverture personnelle et matérielle de la sécurité sociale au secteur non couvert (économie informelle). Le rapprochement institutionnel entre la Css et l’Ipres déjà entamé, permettra à terme de mutualiser leurs potentialités contributives au financement du développement économique et social de notre pays.

Pour ce qui est des entreprises publiques, l’Etat ambitionne de bâtir « un portefeuille dynamique et performant, contributeur net au budget de l’Etat ». C’est à ce titre qu’est en train d’être mis à jour le cadre juridique régissant le secteur parapublic, qui prévoit entre autres, la création d’un Fonds de relance des entreprises en difficulté, pour la prise en charge du financement des programmes de restructuration qui sont systématiquement parachevés par la signature avec l’Etat de contrat de performance.

En définitive, durant la période 2020-2022, une attention toute particulière sera accordée aux engagements de l’Etat vis-à-vis des partenaires sociaux et financiers ainsi qu’aux impacts sur les finances publiques de chocs internes (aléas climatiques) et externes (prix du baril, cours des matières premières et du dollar), afin de préserver à tout moment, les équilibres budgétaires.