Gestion de l’eau: la SDE obtient un avenant de 6 mois avant de céder la place à Suez

D’après la note du ministère de l’Eau et de l’Assainissement reprise par «L’As», cet avenant n° 10 proroge le contrat en cours pour une durée de 6 mois, à compter du 1er juillet 2019. «Ce nouvel et dernier avenant a donc pour objet, entre autres, d’installer le nouvel exploitant sans affecter la continuité et la qualité des services rendus aux usagers, tout en sauvegardant les droits et obligations des différentes parties», expliquent les dirigeants de la Sde dans un communiqué, qui assurent également une bonne gestion du calendrier et des opérations de clôture du contrat avec la SDE.

« C’est la garantie aussi d’une transition harmonieuse et maîtrisée permettant l’installation et l’entrée en service de la nouvelle société d’exploitation le 1er janvier 2020 et le maintien de l’ensemble des contrats de travail permanents», a indiqué le ministère de l’Eau et de l’Assainissement.

Il faut dire que le contrat d’affermage de la production et de la distribution d’eau potable avec la SDE, a été initialement conclu le 9 janvier 1996 ; il est entré en vigueur le 23 avril 1996 pour une durée initiale de dix (10) ans, il a fait l’objet de neuf (9) avenants successifs et devait finalement arriver à expiration le 30 juin 2019. En fixant au 30 juin 2019, la fin de cet avenant n° 9 signé le 31 décembre 2018, il était prévu que toute la procédure d’appel d’offres serait bouclée au plus tard au mois de février 2019, pour permettre l’installation du nouvel exploitant le 1er juillet 2019.