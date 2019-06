La société SPHU S.A condamnée à payer 37 millions FCfa à Beg Ingénierie

Statuant publiquement et contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort, la présidente Hélène Sarr Camara a condamné la société SPHU à payer à la société Beg Ingénierie la somme de 37 032 299 FCFA en principal et celle de 500 000F FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Cependant, le juge a débouté la société BEG INGENIERIE du surplus de ses demandes. Il a également débouté SPHU de sa demande reconventionnelle, tout en mettant les dépens à sa charge.

La société Beg ingénierie avait commis le célèbre cabinet de Me Adama Guèye et Associés pour la défense de ses intérêts.