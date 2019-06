Tourisme religieux : Royal air Maroc et la Tarîqa Tiijanya renforcent leur partenariat

Le délégué général Afrique Royal air Maroc (Ram), Ahmed Benrbia, et la Tarîqa Tijaniya du Sénégal ont signé une convention de partenariat conférant à la compagnie le titre de transporteur aérien officiel de la Tarîqa. Son objectif est de «renforcer les actions conjointes entre les deux parties pour promouvoir la Ziyara à Fès au Maroc».

La cérémonie officielle de signature s’est tenue, ce jeudi 27 juin 2019 à Dakar, en présence de l’Ambassadeur du Roi du Maroc au Sénégal, S.E Taleb Barrada et les représentants des Khalifes de la famille omarienne, de Médina Gounas, de Tivaouane, de Médina Baye, entre autres.

Selon Ahmed Benrbia, cet accord de partenariat s’inscrit dans «la volonté du top management de Royal air Maroc de conforter davantage la collaboration engagée de longue durée entre la compagnie aérienne nationale marocaine et les confréries musulmanes du Sénégal et d’Afrique au service des événements religieux et culturels».

En effet, ce partenariat prévoit plusieurs actions conjointes notamment, «la promotion de l’offre Royal air Maroc auprès de la communauté Tijane au Sénégal et de par le monde, et la formalisation de l’appui de la compagnie aérienne aux actions entreprises par la confrérie», selon les modalités suivantes : «octroi de facilités de transport aux hauts représentants de la confrérie, octroi de tarif préférentiel pour les groupes se rendant à Fès dans le cadre de la ziyara et enfin, soutien aux manifestations organisées par la confrérie» (gamou, journées culturelles, dahira, et autres).

L’accord signale aussi les conditions d’échanges d’informations et de partenariat entre Royal air Maroc et la Tarîqa Tijaniya afin de «faciliter l’identification d’opportunités susceptibles de mobiliser l’un ou l’autre partenaire et de mettre en synergie leurs moyens chacun dans son domaine d’intervention».