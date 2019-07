Les trafiquants de drogue ont-ils perdu leur contact douanier de Dakar ?

Rien que le week-end dernier, près de 800 kg de cocaïne en provenance du Brésil cachée dans des véhicules neufs, ont été découverts et saisis sur un bateau au port de Dakar.

Cette nouvelle prise, après une précédente de 238 kg le 26 juin, porte à plus d’une tonne la quantité de cocaïne saisie en moins d’une semaine au port de Dakar. Dakarposte, qui a activé ses radars fureteurs sur ces surprenantes mais importantes prises, a beau cogiter. Il y a, en tout cas, de quoi se poser des questions.

Qu’est-ce qui a permis une telle prise d’une telle importance ? Sans doute le mouvement noté il y a quelques semaines au niveau des effectifs de la douane au port de Dakar, où beaucoup d’officiers supérieurs ont été mutés vers d’autres horizons.

Aussi les observateurs trouvent-ils curieux que ce soit justement au lendemain de ces affectations, que les deux prises successives ont été opérées. Si l’on sait qu’un gramme de cocaïne coûte environ 65.000 francs Cfa, on comprend aisément l’importance de ces deux prises. Cela représente pas moins de 65 milliards de nos pauvres francs, qui auraient pu échapper à la vigilance des gabelous s’il n’y avait pas ces nouvelles affectations. Il ne s’agit guère ici de persifler sur le dos des douaniers qui viennent de quitter le port de Dakar pour d’autres postes mais, il est tout de même curieux que c’est juste après leur départ que ces opérations se sont déroulées avec succès.

Car, à l’évidence, ce trafic entre le Brésil et l’Angola via le port de Dakar n’est pas nouveau. Certaines sources affirment qu’il s’agit d’un trafic qui dure déjà depuis plusieurs années et donc, plusieurs de francs se sont envolées au nez et à la barbe des gabelous, à moins que ce soit avec la complicité de certains d’entre eux. Il se susurre d’ailleurs que lors de l’opération qui a permis les deux prises, un officier aurait reçu une proposition indécente de la part de l’un des trafiquants arrêtés, qui lui proposait la somme de 80 millions de francs pour fermer les yeux.

S’agirait-il d’une pratique qui avait déjà cours avant l’arrivée des officiers affectés récemment au port ? Mystère. Toujours est-il que, selon nos sources, les renseignements qui ont permis ces prises et les arrestations consécutives datent d’il y a plusieurs mois, sans que cela ait donné lieu aux réactions idoines des gabelous.

En tout cas, c’est l’occasion de féliciter celui qui tient les manettes de la Douane Sénégalaise -qui est loin d’être notre ami- pour son flair, lui qui avait d’abord initié une note pour exiger que toutes les marchandises diverses qui se trouvent dans les containers soient visitées au détail près, avant de procéder à des affectations, ce qui avait provoqué la colère de certains douaniers qui avaient commencé à lui jeter la pierre.

Mamadou Ndiaye Dakarpost.com