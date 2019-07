Macky sur le pétrogaz : “L’exploration et l’exploitation nécessitent des financements hors de portée du budget de l’État”

Le président de la République, Macky Sall, a tenu à attirer l’attention des Sénégalais sur la “complexité” du secteur des hydrocarbures. “Le secteur pétrolier et gazier est l’un des plus complexes au monde. Le bon sens requiert la prudence et la décence commande de faire preuve d’humilité”. Ce sont là des propos tenus ce mardi par le chef de l’État Macky Sall qui présidait un atelier sur le contenu local dans l’exploitation des ressources naturelles.

Il a appelé les Sénégalais à être” réalistes”. Car, a-t-il ajouté, “il n’y a pas un spécialiste qui peut réclamer la maîtrise de cette chaîne de valeur. Ce ne serait que de la pure prétention”. Il ajoute que bien qu’étant ingénieur géologique et ayant fait plus de 10 ans à Petrosen, il ne sait qu’un bout de toute cette chaîne.

Le Président Sall a également fait savoir que l’exploitation de ces ressources demande des sommes colossales qui dépassent largement le budget de l’État. “L’exploration et l’exploitation de ces ressources nécessitent également des financements immenses hors de portée du budget de l’État du Sénégal. Cela aussi doit être clair dans l’esprit de tout un chacun”.