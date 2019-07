Pèlerinage à la Mecque 2019 : Synergie d’actions à l’aéroport Dakar Blaise Diagne pour une bonne organisation…

La Délégation générale au pèlerinage aux Lieux saints de l’Islam a effectué une visite ce mercredi à l’aéroport pour rencontrer toutes les entités intervenant dans le processus d’organisation du pèlerinage au niveau de la plateforme. Une initiative de LAS (Limak-Aibd-Summa), gestionnaire de l’aéroport pour prendre les choses en main très tôt et réussir l’édition 2019 du Hajj, la deuxième au niveau de Diass.

La rencontre du jour a été précédée d’une visite de l’aérogare des pèlerins qui est construite sur une superficie de 2270 m2, elle est totalement autonome et propose aux fidèles un traitement adapté. Sur place, le circuit du pèlerin a été expliqué à la Délégation de même que les emplacements des différents services offerts aux pèlerins. Il en est de même des actions des forces de l’ordre (Police, Douane, Gendarmerie) qui entendent s’impliquer davantage dans la facilitation, l’orientation et la sensibilisation.

Lors des différentes interventions, il a été constaté une réussite de l’édition de l’année dernière d’où la volonté de toutes les entités de reconduire les mêmes dispositions avec des innovations. Monsieur Ousmane Ndoye, le délégué général adjoint soulignant que l’organisation à Diass n’a pas reçu de critiques, a demandé à tous des efforts supplémentaires pour la réédition du même succès. Pour le Secrétaire de LAS, cet engagement est d’autant plus important avec des vols de la délégation programmés essentiellement la nuit. Papa Mahawa Diouf qui présidait la rencontre a annoncé une réunion la semaine prochaine pour les derniers réglages avant la visite du Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Monsieur Alioune Sarr. Le premier vol pour la Mecque depuis l’aéroport est prévu le 22 juillet et le premier vol gouvernemental le 28 juillet.