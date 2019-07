Abus au Commissariat de police de la Médina

«Sénégal daal moo nekh» ! Ce pays est simplement magnifique ou spécial. C’est comme dans une armée mexicaine quoi ! Souvent, on fait ce que l’on veut, comme on le souhaite. Même au sein de la Police. Figurez-vous qu’au commissariat de la Médina, les heures de travail sont différentes de celles de l’administration en général. Eh oui, là-bas, on commence à 7 heures et non à 8 heures. N’applaudissez pas et n’allez pas non plus vite que la musique qui est fredonnée au commissariat de la Médina. Qui se révèle être un peu spéciale. Eh oui, vous avez bien lu.

Nous n’inventons rien puisque nous ne faisons que reporter les récriminations de certains médinois. Lesquels se plaignent de l’heure fixée pour l’établissement des certificats de perte. Pour espérer disposer de ce fameux document, il faut se pointer aux aurores. Défense de venir en retard, même si c’est pour une minute. Sinon, vous êtes renvoyé tout bonnement. L’auteure de ces lignes tourne en rond depuis près d’une semaine, pour se faire établir un certificat de perte. «Messieurs et Mesdames, je suis désolé mais revenez demain à 7 heures avec un certificat de domicile. Si moi qui habite Keur Massar, je prends la peine d’être là à 6 heures, vous devriez en faire de même en vous pointant à 7 heures puisque vous habitez tout près, à deux pâtés. Le certificat de perte se fait à 7 heures et pas à une autre heure puisqu’il n’y a qu’une seule machine pour ce travail. Et puis celui qui établit les documents, a d’autres urgences à gérer», rétorque-t-il avec une mine renfrognée malgré l’insistance du public venu nombreux. «Toi aussi, ne m… pas. Un musulman ne raconte pas de contrevérités. Si tu avais été là avant 7 heures, je t’aurais vu puisque je suis là depuis 6 heures passées de quelques minutes», assène-t-il à un gars roublard. Le Témoin