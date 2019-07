En bloquant ses opposants sur Twitter, Donald Trump viole la Constitution

Le tribunal affirme que le compte Twitter présidentiel, suivi par 61,8 millions d’utilisateurs, est lié à ses fonctions officielles

Le président américain ne peut pas bloquer les utilisateurs de Twitter qui sont en désaccord avec lui, selon une décision de justice rendue mardi à New York.

Donald Trump n’a pas le droit de bloquer ses détracteurs sur Twitter juste parce qu’ils ne sont pas d’accord avec lui. C’est ce qu’a jugé mardi une cour d’appel fédérale. Ce jugement confirme la décision en première instance d’une juge new-yorkaise.

En 2018, cette magistrate avait estimé que le président américain pratiquait de la «discrimination d’opinion» en empêchant ses opposants de suivre son compte Twitter. Selon elle, répondre aux tweets présidentiels relèverait du Premier amendement de la Constitution.

Un «responsable gouvernemental» utilisant les réseaux sociaux «pour toutes sortes de raisons officielles» n’est pas autorisé par le Premier amendement à «exclure, dans le cadre d’un dialogue en ligne par ailleurs ouvert, des personnes exprimant des opinions avec lesquelles ce responsable ne serait pas d’accord». C’est ce qu’ont confirmé les magistrats de la cour d’appel, dans un jugement de 29 pages.

Le Twitter présidentiel, un espace public ?

Avançant que Donald Trump agit en sa capacité de président quand il tweete, mais pas quand il bloque, le ministère de la Justice avait fait appel de la décision initiale. Il a maintenant le choix de porter l’affaire devant la Cour suprême.

À l’origine, une plainte du Knight Institute, une organisation de défense du Premier amendement, au nom de sept utilisateurs bloqués par le président. Parmi eux, un comédien new-yorkais, une chanteuse de Seattle, un professeur en sociologie du Maryland et un policier texan.

«Les comptes de responsables publics sur les réseaux sociaux font désormais partie des espaces parmi les plus importants pour la discussion des décisions gouvernementales», estime Jameel Jaffer, dirigeant du Knight Institute. Il espère que ce jugement va «aider à s’assurer de l’intégrité et de la vitalité des espaces numériques, qui sont de plus en plus (…)