Nintendo dévoile une nouvelle console Switch incapable de switcher

La Switch Lite, plus petite et légère que la Switch, sera vendue moins de 200 dollars dès le 20 septembre 2019. Elle ne pourra pas être branchée à un téléviseur.

Nintendo dévoile la version la plus abordable de sa console hybride. Ce 10 juillet, l’entreprise a annoncé la commercialisation dès le 20 septembre d’une console plus petite que son aînée la Switch, exclusivement portable, pour 199 dollars. La petite dernière de Nintendo, baptisée Switch Lite, ne pourra être branchée à un téléviseur, l’empêchant donc de “switcher”.

Sollicité par The Verge, Doug Bowser, président de Nintendo aux Etats-Unis, indique que la Switch Lite cohabitera avec la version actuelle et qu’aucune différence de puissance entre les deux modèles n’est à relever.

Pour se distinguer de la Switch, la Switch Lite sera dotée d’un écran tactile plus petit – de 5,5 contre 6,2 pouces – mais plus brillant. Il sera également impossible de détacher les Joy-Con. Trois coloris seront proposés pour ce nouveau modèle: bleu turquoise, gris et jaune. Enfin, Nintendo promet une meilleure autonomie, sans rentrer dans les détails.

Mi-console de salon, mi-console portable, la Switch a connu un succès planétaire depuis son lancement en mars 2017. Dix mois après sa commercialisation, elle avait atteint les 4,8 millions d’unités vendues sur le territoire américain, soit un record historique. Le précédent datait de 2007. La Wii, également conçue par Nintendo, avait atteint les 4 millions de ventes en 10 mois.