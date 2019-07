“Taureaux à la mer”: protestation contre une tradition espagnole jugée “ridicule et cruelle”

L’événement attire de nombreux touristes et manifestants. Lors de la “Bous a la Mar”, programmée chaque été à Dénia près d’Alicante, les participants provoquent les taureaux et s’attellent à les attirer dans la mer au terme d’une course-poursuite entamée dans l’arène.

Une fois tombé l’eau, l’animal est repêché et ramené sur la terre ferme grâce à des petits bateaux à moteur. Une tradition contestée depuis de nombreuses années par des militants anti-tauromachie. Lundi, ils étaient plus de 200 à protester sur le port de la ville andalouse. Selon eux, des milliers de taureaux ont péri depuis la naissance de la course en 1926. “Ils sont maltraités pour le plaisir des gens”, plaident-ils.