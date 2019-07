Trouble à l’ordre public: Les 13 membres du MFDC seront jugés demain jeudi

Ils sont accusés de trouble à l’ordre public, outrage à agents et attroupement illégal.

Rappelons-le, les mis en cause sont tous des membres et responsables du comité politique du village de Kagnobon du Mfdc. Au nom et pour le compte de leur leader Salif Sadio, chef de l’aile combattante du Mfdc, ils voulaient tenir avec insistance une réunion publique non autorisée à Kagnobon. C’était le samedi 06 juillet dernier.

Pour faire appliquer l’interdiction préfectorale, les éléments de la Gendarmerie ont procédé à leur arrestation.