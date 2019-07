Elections locales: Le mouvement « Kaddu Mbour » veut briguer la mairie et le Conseil départemental

Le mouvement « Kaddu Mbour » (littéralement la voix de Mbour), dirigé par Cheikh Ndiaye, annonce son ambition de briguer la mairie et le Conseil départemental de Mbour lors des élections locales de décembre prochain.



« Vous êtes nombreux à nous interroger sur nos intentions pour les prochaines élections municipales et départementales du 1e décembre 2019. Après avoir pris le temps de réflexion nécessaire, j’ai l’honneur de vous annoncer la candidature de “Kaddu Mbour” à la fonction de maire de notre chère ville Mbour », annonce le mouvement dans un communiqué.



« Cette décision a été prise avec beaucoup d’enthousiasme et de détermination, tout en mesurant les responsabilités qu’elle implique. Elle est le prolongement naturel du travail de proximité et de terrain qui est la première motivation de notre implication dans les affaires locales », ajoute le document.



Né d’un regroupement de jeunes leaders, Kaddu Mbour avait participé à la présidentielle de février dernier, en soutenant la candidature de Ousmane Sonko, leader du Pastef.



« Notre liste sera sans étiquette politique, car on sait que les Mbourois n’attendent pas un militant qui soit maire, mais un maire qui soit le premier militant pour notre ville », précise le communiqué.