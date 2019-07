Polémique sur l’homosexualité: Mame Goor Diazaka annonce une plainte contre un danseur de Wally

Tout est parti d’une vidéo dans laquelle, Mame Goor exhortait les Sénégalais et à faire face à toute tentative de propagande de l’homosexualité qui est proscrite au Sénégal. Des propos qui n’ont visiblement pas été du goût du danseur Eumeudy Badiane, danseur attitré de Wally.



Ce dernier pense que l’ex-manager de Bamba J visait le fils de Thione. « Le problème de Mame Goor Diazaka, c’est Wally Seck. La jalousie va finir par ronger son cœur. C’est un mécontent, il n’a qu’à aller se faire f… », a-t-il pesté. La réplique de Mame Goor Diazaka ne s’est pas fait attendre. « Je n’ai jamais parlé de Wally Seck dans la vidéo où je m’attaque à Oxfam et ses pratiques visant à promouvoir l’homosexualité au Sénégal. Pourquoi diable Eumeudy a-t-il fait le lien avec Wally Seck et s’est mis à m’injurier publiquement. Je vais laver cet affront devant le tribunal. Qu’il se le tienne pour dit », a menacé le chanteur.