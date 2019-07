Urban Box 2, une enceinte portative polyvalente et multi-synchronisable

Energy Sistem présente la nouvelle Urban Box 2, une enceinte portative avec True Wireless Stereo munie d’un système 2.0 d’une puissance de 10W ainsi que d’une connectivité à toute épreuve grâce au Bluetooth 5.0, son entrée jack 3,5mm, son lecteur USB et microSD, sans oublier la radio FM intégrée directement dans l’enceinte. En plus de sa praticité, la Urban Box 2 dispose de la technologie TWS (True Wireless Stereo) afin de pouvoir synchroniser simultanément deux unités entre elles et ainsi doubler la puissance du son. Écoutez votre musique n’importe où n’aura jamais été aussi convivial.



La Urban Box 2 d’Energy Sistem a été conçue pour que vous puissiez écouter le contenu audio de votre choix, où que vous soyez et quand vous le souhaitez. Avec un système 2.0 muni de deux enceintes ainsi q’un radiateur de fréquences graves double membrane, profitez ainsi d’une qualité audio remarquable en toutes circonstances.



Connectez votre smartphone, tablette ou tout autre appareil sans fil grâce à la technologie Bluetooth 5.0 vous offrant une reproduction sonore des plus fidèles jusqu’à 20 mètres de portée, pour diffuser votre musique en totale liberté. Pour les appareils ne disposant pas du Bluetooth, la Urban Box 2 est munie d’une entrée jack 3,5mm, d’un lecteur USB ainsi que d’un slot microSD d’une capacité de 64Go.



Les maîtres mots de cette enceinte étant convivialité et praticité, la Urban Box 2 offre à ses utilisateurs la possibilité de connecter deux enceintes simultanément grâce à la technologie TWS (True Wireless Stereo). Profitez ainsi d’un son stéréo immersif avec une puissance doublée pour animer chaque instant avec vos proches.



La Urban Box 2 est également pourvue d’une radio FM intégrée avec une cinquantaine de stations programmables afin que vous puissiez écouter vos émissions et chansons favorites, où que vous soyez.



Dotée d’une autonomie de 12h rechargeable en seulement trois heures et disponible en quatre coloris sur revêtement tissu (vert d’eau, bleu océan, rouge et noire), la Urban Box 2 sera votre nouvelle meilleure amie et vous suivra dans toutes vos aventures avec style et et fonctionnalité.