Baccalauréat : Kaffrine affiche un taux de réussite de 33, 82 % (IA)

Kaffrine, 23 juillet (APS) – La région de Kaffrine (centre) a enregistré un taux de réussite de 33, 82 % à l’examen du baccalauréat, une progression de plus 3 points comparativement au niveau de réussite de l’année précédente, a appris l’APS de l’inspecteur d’académie, Aboubacry Sadikh Niang.



‘’Cette année, sur un effectif de 2 821 candidats, 954 ont décroché leur baccalauréat. Donc, la région de Kaffrine a enregistré un taux de réussite de 33, 82 % contre 30, 43 % en 2018’’, a-t-il indiqué lors d’un entretien avec l’APS.



‘’Nous avons 384 admis au premier tour et 606 au second. Cela fait un total de 954 admis dans la région. Il y a donc eu cette année une progression de 3, 39 % par rapport à 2018’’, a fait valoir l’inspecteur d’académie.

