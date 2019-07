British Airways et Lufthansa suspendent leurs vols au Caire pour des raisons de sécurité

British Airways et Lufthansa ont suspendu brusquement leurs vols à destination du Caire, à partir de samedi pour des raisons de sécurité, mais sans donner de détails sur ce qui pourrait avoir motivé le déménagement.



“Nous revoyons constamment nos dispositifs de sécurité dans tous nos aéroports du monde et avons suspendu nos vols vers le Caire pendant sept jours à titre de précaution afin de permettre une évaluation plus poussée“, a déclaré British Airways dans un communiqué.



Lufthansa a annoncé plus tard avoir annulé ses vols au Caire samedi au départ de Munich et de Francfort et reprendra ses vols dimanche.



British Airways, une unité de l’IAG, a également déclaré qu’elle ne piloterait jamais un avion si elle n’était pas sûre de le faire. Lorsqu’on lui a demandé plus de détails sur les raisons pour lesquelles les vols avaient été suspendus et sur les mesures de sécurité prises par la compagnie aérienne, une porte-parole a répondu: «Nous ne discutons jamais de questions de sécurité.”



Trois sources de sécurité de l’aéroport égyptien ont déclaré à Reuters que des employés britanniques vérifiaient la sécurité à l’aéroport du Caire mercredi et jeudi. Ils n’ont pas donné plus de détails.



Le ministère britannique des Affaires étrangères a mis à jour son avis de voyage samedi afin d’ajouter une référence à la suspension de British Airways, conseillant aux voyageurs concernés de contacter la compagnie aérienne.



Le ministère égyptien de l’Aviation civile a déclaré samedi dans un communiqué tard qu’il avait contacté l’ambassade britannique au Caire, qui avait confirmé que la décision de suspendre les vols n’était pas prise par les ministères des Transports et des Affaires étrangères du Royaume-Uni.



Le ministère égyptien a ajouté qu’il ajouterait plus de vols du Caire à Londres à partir de dimanche “afin de faciliter le transport des passagers au cours de cette période”.



Le gouvernement britannique a longtemps déconseillé tous les déplacements aériens essentiels à destination et en provenance de la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, où un avion de transport de passagers russe a été bombardé en 2015, mais n’a pas émis de tels avertissements contre les déplacements aériens à destination et en provenance du Caire.



«Le risque de terrorisme contre l’aviation est accru. Des mesures de sécurité supplémentaires sont en place pour les vols au départ d’Egypte vers le Royaume-Uni », indique le conseil britannique.



Le tourisme, source essentielle de recettes extérieures pour l’Égypte, s’est rétabli après la chute du nombre de touristes suite au soulèvement de 2011 et à l’attentat à la bombe contre un avion russe en 2015, qui a tué 224 personnes à bord peu après le décollage.



Cette attaque, qui a été revendiquée par l’État islamique, a amené la Russie à interrompre tous ses vols en Egypte pendant plusieurs années et plusieurs pays, dont la Grande-Bretagne, à cesser leurs vols à destination de Charm el-Cheikh, qui n’ont pas encore repris.