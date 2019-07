Laeticia Hallyday : sa nouvelle coiffure confirme la tendance de l’été

Laeticia Hallyday est en vacances à Saint-Barthélémy. L’occasion de troquer sa chevelure signature pour une coiffure estivale.

C’est un rituel. Comme chaque année, Laeticia Hallyday se rend sur l’île de Saint-Barthélémy pour passer des vacances entourée de ses filles et des amitiés nouées avec Johnny Hallyday. 2018 était le premier été passé sans le rockeur. La maman de Jade et Joy choisissait alors de changer de tête pour afficher ses boucles naturelles, camouflées depuis plusieurs décennies.

En 2019 Laeticia Hallyday est tout aussi rayonnante. Cette année place aux cheveux lisses et longs pimpés d’une touche de romantisme. Adepte du chignon bun sur le haut de la tête ou des cheveux lâchés en cascade, elle succombe à la tresse. Une cette coiffure peu affichée par le passé. Postée sur son compte Instagram, la photo présente Laeticia Hallyday accompagnée de deux amies.

Coiffée d’un chapeau, sa chevelure se déploie nouée en une large tresse au bas de la nuque. Sa tresse légèrement loose se compose d’épis peu serrés et superposés tout en volume. Une coiffure tout en dimension qui sublime son dos et lutte contre la chaleur avec style. Bohème et chic cette coiffure est raccord avec la saison et son look.

