Luke Perry : Quentin Tarantino partage ses souvenirs de tournage avec l’acteur sur Once Upon A Time In Hollywood

Dans une interview récente pour Entertainment Weekly, Quentin Tarantino, qui offert à Luke Perry son dernier rôle au cinéma, a raconté une anecdote concernant l'acteur décédé en mars dernier.

Le 4 mars dernier, on apprenait la mort prématurée de Luke Perry à seulement 52 ans. L’inoubliable interprète de Dylan McKay dans la série des années 1990-2000 Beverly Hills, était dans le coma depuis le 27 février, suite à un AVC “massif”. L’acteur américain, qui avait repris le chemin des studios pour reprendre le rôle de Fred Andrews dans la quatrième saison de la série Riverdale, avait également participé au tournage du dernier film de Quentin Tarantino, Once Upon A Time In Hollywood. Dans cette chronique sixties de la “Cité des anges”, à découvrir en salles le 14 août prochain, Luke Perry incarne un acteur qui a vraiment existé, prénommé Wayne Maunder, qui jouait dans une série télé de genre western. Maunder et Rick Dalton, l’acteur que joue Leonardo DiCaprio, partagent une séquence dans la série dont Maunder est le héros et où Dalton joue le temps d’un épisode.

Tarantino se souvient d’un Luke Perry très professionnel… “C’était vraiment fun. J’avais en tête plusieurs rôles différents que Luke aurait pu incarner. Luke m’avait dit ‘Je veux être dans un western !’ Parce que c’était un super cavalier et qu’il adorait faire des westerns. Quand il a fait l’une des grandes séquences avec des chevaux, Luke a fait glisser son cheval jusqu’à l’entrée du saloon et tous les autres cavaliers ont chuté à ses côtés. Je lui ai dit, ‘Luke, veux-tu que l’on t’aide ? Si tu veux, je peux mettre une marque sur le sol pour