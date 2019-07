Pourquoi Meghan Markle ne se détache plus les cheveux

Fan de mode et reine du style, Meghan Markle nous a habitués aux looks les plus travaillés. Elle ne laisse rien au hasard. Cheveux ondulés et lâchés ou chignon bas flou (sa coiffure signature) ont laissé place à un tout autre style capillaire. Depuis peu, l’ancienne actrice ne se détache plus les cheveux. La preuve en est le chignon bas légèrement gominé que l’épouse du prince Harry affichait lors de l’avant-première du dernier film Le Roi Lion à Londres.

La raison

On connaît désormais la raison qui se cache derrière ce changement capillaire: sa récente grossesse. “Il s’agit de la coiffure parfaite pour les nouvelles mamans, car il protège les cheveux contre d’autres dommages après la grossesse”, a expliqué le célèbre coiffeur des stars James Johnson, cité par le magazine britannique Mail Online.

Les cheveux tombent après l’accouchement

“Quand vous êtes enceinte, votre cycle capillaire s’arrête pour ne pas perdre de cheveux. Et lorsque vous accouchez, tous les cheveux que vous auriez dû perdre au cours des derniers mois finissent par tomber sur une courte période”, ajoute-t-il. La duchesse de Sussex offre donc un peu de repos à sa sublime chevelure en optant pour cette coiffure, un poil plus classique qu’à son habitude, mais qui s’avère également idéale en cas de fortes chaleurs!