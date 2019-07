Quand Paul, maître des 12 Coups de midi, traite de “débiles” ses détracteurs…

Critiqué par certains téléspectateurs, Paul, champion des 12 Coups de midi, s'est adressé à eux au cours du jeu ce 24 juillet 2019. Et le brillant candidat atteint du syndrome d'Asperger n'a pas mâché ses mots…

Il affiche désormais 86 participations et possède une sacrée cagnotte, le jeune Paul ! Ce mercredi 24 juillet 2019, le troisième plus grand Maître de midi a réussi à totaliser 364 217 euros de gains grâce à son incroyable parcours dans Les 12 Coups de midi. Présent depuis plus de deux mois dans le jeu quotidien de TF1 présenté par Jean-Luc Reichmann, cet étudiant atteint du syndrome d’Asperger poursuit son ascension. Si de nombreux téléspectateurs portent sur ce candidat un regard bienveillant, il en est d’autres qui critiquent ses performances. Des commentaires qui ne lui ont pas échappé, comme il l’a fait savoir ce mercredi face à la caméra !

“C’est du sport !” commente discrètement le jeune homme lors de son passage, après avoir répondu à une question sur le club de football anglais Manchester United. Mais cette petite remarque ne passe pas inaperçue pour Jean-Luc Reichmann qui lui demande pourquoi cette réflexion. “Ben pour ceux qui critiquent… Qui disent que je ne sais rien sauf l’histoire !” enchaîne-t-il, visiblement agacé. “Ah je le savais…” réagit l’animateur amusé. “En plus, je regarde beaucoup de sport. C’est du n’importe quoi cette idée, juste parce que je développe les réponses en histoire, je ne saurais que ça… Ça, c’est les débiles !” poursuit-il provoquant quelques rires dans le public.