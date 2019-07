Fard, liner, semi permanent : nos meilleures astuces pour intensifier son regard… Comme celui de Laura Smet

Ils sont intenses, profonds, magnétiques… À nous, maintenant, de suivre le regard de Laura Smet et de scénariser nos yeux. Fards à effets spéciaux, trucages de pros, techniques coup de jeune : action !

En ce moment

Traits de caractère

Il suffit d’un fin liner pour corriger la forme des yeux.

Ronds : faire un trait très fin dans le coin interne et l’épaissir vers l’extérieur façon œil de biche.

Tombants : commencer le trait vers le milieu de l’iris et le faire dépasser en virgule haute au coin externe.

Écartés : faire un trait plus appuyé dans le coin interne des yeux.

Rapprochés : prolonger les coins externes des yeux pour allonger le regard.

Petits : faire un œil Cléopâtre avec un trait de liner sur la paupière supérieure et un trait dans le coin bas de l’œil pour rejoindre les deux pointes.

Nos favoris : Cat Eye-Liner, Burberry ; Tattoo Liner, Kat Von D ; Roller Liner Liquide Mat Haute Précision, Benefit Cosmetics ; Eye-Liner Tightline Cake Intercils, Laura Mercier ; Ombre, Liner, Crayon Kajal InkArtist, Shiseido.

Trois astuces trompe-l’œil

On défatigue : en posant un point de crayon blanc ou beige aux coins des yeux.

On lifte : en estompant un fard clair ou nacré sous la ligne des sourcils.

On intensifie : en appliquant un trait de crayon foncé sous les racines des cils supérieurs.

Le make-up semi-permanent

Troublante

Se baigner sans voir la couleur couler, pleurer sans virer panda, dormir sans se démaquiller… Vive la liberté ! Il suffit de quelques points au ras des cils pour étoffer la ligne, d’une pointe au coin externe pour relever un œil tombant, d’une touche dans les sourcils pour les étoffer… Pratiquée par un dermatologue ou un dermographe, l’intervention consiste à injecter des pigments via de fines aiguilles, comme pour un tatouage. L’effet dure de deux à quatre ans en moyenne, avec retouches tous les six mois. Compter entre 200 et 400 €, et 100 € pour la séance de retouche.

Les spécialistes : La Villa du regard, 5, rue de Surène, 75008 Paris ; Tél. : 09 86 34 54 70. Centre européen de maquillage permanent, 2, avenue Bugeaud, 75016 Paris ; Tél. : 01 45 00 04 04. Centres Maquiderm en France, Tél. : 01 42 33 59 97.

Adresse secrète : maquilleuse studio et experte en dermopigmentation, Lucille teinte les cils et sourcils, trace un eye-liner permanent… de façon subtile et naturelle grâce à des pigments organiques. Studio Lucille Brunette, 32, rue Montorgueil, 75001 Paris. Tél. : 06 44 06 06 76.

Le maquillage liftant

En suivant les conseils de Patrick Lorentz, senior make-up artist Estée Lauder, l’illusion de rajeunissement est parfaite. «Pour ouvrir le regard, on commence par redéfinir le sourcil. On le brosse vers le bas, puis, avec un crayon ton sur ton, on dessine la ligne supérieure en étirant la pointe du sourcil vers le coin externe de l’œil. Enfin, on le recoiffe vers le haut et on comble les zones clairsemées en donnant de petits coups de crayons. On galbe ensuite ses cils au recourbe cils, toujours avant le mascara, puis on les allonge en traçant un trait de crayon noir ou brun dans leur frange pour un effet 3 D.»

Le fard ? Forcément mat, de façon à lisser la peau par effet d’optique, et toujours neutre – taupe, marron ou gris. Pour corriger une paupière lourde, on applique une ombre plus foncée en banane, en suivant ce pli naturel de l’extérieur vers l’intérieur. Enfin, pour masquer les cernes et lisser la patte d’oie sans marquer, on mélange son anticerne avec un soin contour des yeux.

Zoom sur le contour

Puissante

Le maquillage ne peut pas tout. Quand une bonne nuit ne suffit plus à ouvrir l’œil, on regarde de plus près les techniques efficaces pour rafraîchir et défatiguer les yeux sans transformer leur expression.

Tout de suite… Le soin éclairé

Bien sûr, il y a les massages drainants, une valeur sûre de l’institut pour dégonfler cette zone en un tour de main. Mais quand il s’agit de rehausser les paupières et de lisser les ridules, rien ne vaut la stimulation musculaire : «stretcher», échauffer, «plumper» le muscle. C’est la vocation du nouveau Soin Eye Lifting Contour Mary Cohr : en 30 minutes, il fait le job pour lifter et agrandir le regard (renseignements sur marycohr.com).

À la maison, on prend le relais avec des masques spécifiquement conçus pour le contour de l’œil. Et on les stocke au réfrigérateur parce que le froid active la microcirculation et fait dégonfler les poches.

À programmer pour la rentrée

Les cernes bruns dans le viseur

Jusque-là, les femmes souffrant de cernes bruns n’avaient que les yeux pour pleurer, car cette hyperpigmentation propre aux peaux mates est très difficile à traiter sous peine de rebond pigmentaire. Le tout nouveau et très attendu traitement du laboratoire pharmaceutique Mesoestetic, le mésopeel périoculaire, apporte enfin une solution efficace pour en finir avec cette disgrâce sans effets secondaires.

Le protocole ? Une alternance de peelings superficiels et d’injections de mésothérapie pour faire disparaître les rides d’expression et les cernes colorés en six séances.

À partir de 300 €. En cabinet médical à partir de septembre.

Le lifting médical des paupières

Tout le monde ne porte pas la paupière lourde et tombante avec le même charisme que Charlotte Rampling. «En cas de petit excédent de peau, la technologie de “plasma exérèse” (Plex’R) est extraordinaire pour traiter le relâchement des paupières sans modifier le regard, comme un coup de baguette magique», annonce la Dr Nelly Gauthier, médecin esthétique. Le principe consiste à envoyer de petits éclairs de chaleur pour créer une brûlure superficielle de l’épiderme, qui se rétracte en cicatrisant.

Les suites ? Des croûtes pendant dix jours et des rougeurs pendant quelques semaines, mais camouflables par le maquillage. «En une à deux séances, le regard est rajeuni.»

Entre 500 et 1 500 € la paupière supérieure.

La blépharoplastie light

Quand l’excédent de peau et de graisse sur la paupière supérieure devient trop important, l’heure du bistouri a sonné. «La blépharoplastie est la chirurgie la plus naturelle et la moins déstructurante», rapporte le Dr Philippe Kestemont, chirurgien esthétique.

La clé du naturel ? Des gestes minimalistes : «On se limite à enlever l’excès cutané et la petite boule de graisse logée dans le coin interne, de manière à conserver la plénitude de la paupière sans risque de creuser le regard. La cicatrice est cachée dans le pli palpébral, donc invisible», précise-t-il. L’intervention a lieu en ambulatoire, sous anesthésie locale ou sous sédation, et les suites sont minimes : pas ou peu de bleus, juste un peu d’œdème pendant quelques jours. «C’est l’intervention la plus gratifiante en termes de résultats.» À partir de 3 000 €.