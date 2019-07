Afrobasket féminin : le Sénégal dans la poule A avec la Côte-d’Ivoire et l’Egypte

Dakar, (APS) – Le Sénégal est logé dans la poule A de l’Afrobasket féminin 2019 en compagnie de l’Egypte et de la Côte d’Ivoire, à l’issue du tirage au sort effectué lundi à Dakar.

L’Afrobasket féminin est prévu au “Dakar Arena” de Diamniadio du 10 au 18 août.

Le champion d’Afrique en titre le Nigeria partage la poule B avec le Cameroun, la Tunisie.

La poule C regroupe le Mali, la République démocratique du Congo et l’Angola et la poule D, le Mozambique, le Cap vert et le Kenya.

Chaque équipe rencontrera les deux adversaires de son groupe en aller simple.

Les équipes qui finiront en tête de chaque groupe se qualifieront directement pour les quarts de finale. Les deuxième et troisième joueront le tour de qualification pour les quarts de finale.

Le Nigeria est détenteur du trophée et le Sénégal vice-champion.

Le FIBA Women’s AfroBasket 2019 servira cette année de qualification pour le Tournoi de Qualification Olympique 2020.

Voici les poules :

Poule A : Sénégal, Egypte ,Côte d’Ivoire,

Poule B : Nigeria, Cameroun, Tunisie

Poule C : Mali , République démocratique du Congo, Angola

Poule D : Mozambique,Cap vert, Kenya

