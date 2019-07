Frustrations à l’Apr Europe: La plateforme « Diaspora Debout » lance un appel au Président Macky Sall

Des militants de l’Apr de la première heure se disant frustrés, ont mis en place dans la capitale française, « Diaspora Debout », une plateforme d’alerte et de proposition. Après leur assemblée générale du samedi 27 juillet dernier à Paris, ils ont lancé un appel à l’endroit du Président Macky Sall, afin qu’il tienne compte de leurs préoccupations et leur accorde une audience, car le niveau de frustration a atteint son comble, a souligné la présidente de « Diaspora Debout », Suzanne Ndiaye par ailleurs coordonnatrice de l’Apr de Leeds en Angleterre.

La structure « Diaspora Debout » vient d’être portée sur les fonts baptismaux à Paris au cours d’une rencontre qui a réuni de nombreux militants frustrés de l’Apr de la diaspora. Ils sont venus notamment de différents pays d’Europe. Outre la France, des délégations sont venues du Benelux, d’Angleterre, d’Italie, d’Espagne, des Pays Bas mais également des pays scandinaves, pour défendre leurs convictions et montrer leur attachement immuable au Président Macky Sall.

Interrogée, la présidente Suzanne Ndiaye n’a pas manqué de faire un triste constat : « De nombreux militants ont quitté le parti parce qu’ils sont frustrés. Et c’est cette frustration précisément, qui nous a réunis aujourd’hui autour de la plateforme « Diaspora Debout ». Au lieu de transhumer, nous avons préféré rester et dire la vérité au Président » dira-t-elle. Dans la même veine, les membres ont demandé au secrétaire Général de l’Apr, de réunir sa famille originelle et de parler avec elle. « Notre souhait est faire en sorte que l’Apr soit une force politique afin de relever les défis du futur caractérisé par une guéguerre souterraine pour l’après Macky Sall », soutiendra la présidente, qui a remercié « Sénégal Debout » , pendant de « Diaspora Debout » au Sénégal .

Pour d’autres militantes comme AÏssatou Diop de Diaspora Debout /France, l’objectif est de sonner l’alerte sur le niveau de frustration qui a atteint son apogée au sein des militants, particulièrement de la diaspora. « Merci est un petit mot, mais très important », a rappelé Khady Thiam à l’endroit de leur leader qui ne les a pas reçus lors de sa dernière visite en France.

Pour sa part, Aicha Bâ du Benelux a insisté sur les orientations de « Diaspora Debout », une structure dans laquelle tous les membres sont fidèles au Président Macky Sall et défendent sa politique depuis un sacré bout de temps. Rien ne saurait alors les divertir, leur action s’inscrit dans la bonne marche du parti, précise un autre membre.