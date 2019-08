Dette due aux établissements privés: Le ministre de l’Enseignement supérieur promet de trouver une solution

Les étudiants orientés dans les établissements privés sont inquiets. Ils doivent quitter les salles de classe, ce mercredi. C’est suite à la décision du Cadre unitaire des établissements privés d’enseignement supérieur du Sénégal qui menace de retenir tous les documents administratifs. Sur cette question, le ministre de l’Enseignement supérieur promet de trouver une solution à ce problème.

Son secrétaire général, Malick Sow, annonce d’ailleurs qu’une rencontre a été organisée avec les responsables du cadre. «La première réaction du ministère a été d’appeler le responsable du Cudepes avec qui nous avons largement échangé. Il faut rappeler, dans le cadre de résorption des encours que nous avons vis-à-vis des établissements privés d’enseignement supérieur, il avait été prévu huit milliards dans le budget de 2019, à l’issue des échanges que nous avons eus à l’époque avec les responsables du Cudepes et les principaux acteurs concernés au niveau du ministère.

Il avait été retenu de payer les huit milliards qui étaient prévus dans le budget en six mois, et cette échéance a été respectée par les différents acteurs, aussi bien le ministère de l’Enseignement supérieur que le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan. Maintenant il avait également proposé de trouver quatre autres milliards pour un peu faire une avance sur les contrats de cette année et éponger totalement l’encours de 2017 à 2018. Malheureusement, les arbitrages ont fait que ce montant n’a pas pu été mobilisé.

Nous avons expliqué largement que c’est des difficultés que nous gérons et des initiatives sont en train d’être prises en rapport avec le ministère des Finances pour essayer de trouver des ressources qui pourront nous permettre au moins de pouvoir soulager la situation».