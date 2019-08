Basket: Baba Tandian fait de graves révélations sur le limogeage du coach « Adidas » Banner

YERIMPOST.COM L’invité de Rfm Matin n’apprécie guère la manière dont la Fédération sénégalaise de basket-ball du président Babacar Ndiaye a limogé le coach des lions. Baba Tandia a révélé la manière peu professionnelle dont les fédéraux ont mis un terme au contrat de « Adidas »

« Je m’attaque à la direction technique sur l’affaire Adidas, car on n’a pas dit la vérité aux Sénégalais. On lui a donné le contrat le lundi pour qu’il le lise, et le mardi on l’a dégommé. La fédération cherchait toujours comment se débarrasser de lui. C’est le soir qu’on lui a envoyé un message pour lui notifier son renvoi. Et c’est sa femme qui le lui a appris », révèle Baba Tandian. (…) Le plus grave est qu’il devait prendre les joueurs le mercredi pour une séance d’entraînement. Cette fois-ci, la fédération a fait du grand banditisme. » Toutefois, Tandian reconnait que « Tapha Gaye est un très bon entraîneur. Mais ils devaient le prendre comme directeur technique et Adidas comme coach, et mettre tous les moyens à sa disposition. »