Inde : un jeune enfant opéré de ses 526 dents

Vous ne vous plaindrez plus jamais pour une carie. Le mois dernier, un garçonnet de 7 ans a été admis à l’hôpital dentaire de Chennai, en Inde, pour des douleurs récurrentes à la mâchoire. Une radio a permis de découvrir l’origine du mal : le petit garçon avait 526 dents et souffrait depuis l’âge de trois ans… Docteur Prathiba Ramani, le directeur du service au Saveetha Dental College and Hospital, a expliqué à CNN que le jeune patient avait des dents de la taille de 0,1 à 15 millimètres, avec des racines qui ne laissaient guère de doute sur le fait qu’il s’agissait bien de dents. L’opération pour lui enlever les dents en trop s’est bien passée et le jeune garçon a pu sortir de l’hôpital trois jours après l’intervention. «Sous anesthésie générale, nous avons percé la mâchoire du haut», a détaillé le docteur P. Senthilnathan, chef du service de chirurgie buccale et maxillo-faciale de l’hôpital «Nous n’avons pas fracturé l’os sur les côtés, ce qui signifie qu’une intervention de reconstruction n’était pas nécessaire. Le “sac” a été retiré. Vous pouvez le considérer comme une sorte de ballon avec de petits morceaux à l’intérieur.»

Les dents retrouvés. © Reuters