La gendarmerie neutralise une bande de trafiquants de chanvre indien dans la localité de pire

Sur la base de données des services de renseignements, La brigade territoriale de Tivaouane a neutralisé une bande de malfaiteurs basée à Pire. Ce réseau connu pour être au coeur d’un intense trafic de chanvre indien, faisait l’objet d’une recherche active depuis près d’une année.

Ainsi, Le 27 Juillet à 15h, après qu’une livraison d’une grande quantité de drogue a été signalée à la sortie du village d’Aïnoumady, une équipe de la brigade territoriale de Tivaouane s’est immédiatement rendue sur les lieux, où un individu détenant un gros sac sur le bas-côté de la route, a été pris en possession de 42kg de chanvre indien sous forme de briques, qu’il déclare avoir reçu par l’intermédiaire de son cousin. Ce dernier sera appréhendé dans son village à Baity Malal.

Au total, six personnes ont été arrêtées pour association de malfaiteurs, trafic intérieur de chanvre indien, complicité et blanchiment de capitaux. 89kg de chanvre et plus d’un million de FCFA ont été saisis. Deux véhicules dont la Mercedes qui a transporté la première cargaison et le mouton ayant servi à la transaction, ont également été saisis chez le fournisseur à Pire Gourey. Les malfaiteurs initialement placés en garde-à-vue, ont été ensuite remis aux autorités judiciaires.

L’enquête suit son cours pour mettre la main sur le reste de la bande.

DIVCOM, LE 01 AOUT 2019