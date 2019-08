Lutte contre l’insécurité : le colonel El Malick Cissé prône le retour des travaux forcés

Avec les nombreux cas d’agression notés ces temps-ci, l’insécurité devient de plus en plus un fléau qui gangrène la société. Alors une croisade contre ce fléau s’impose. Le colonel Malick Cissé, expert en renseignements généraux, propose, au micro de Zik Fm, le retour des travaux forcés.

‘’ On a parlé des peines. Avant, il y avait des travaux forcés, informe-t-il. On voyait les prisonniers dans les rues de Dakar en train e balayer les rues ; ça, c’est plus grave que la peine de mort. Si on l’avait rétabli efficacement, les gens auraient peur et cesseraient de commettre ces actes’’.

Toutefois, il loue aussi le triptyque prévention, prévision et protection. C’est-à-dire dégager l’ensemble des moyens nécessaires et matériels pour tenter de juguler ce mal.

‘’ Vous savez, le braqueur, lui, il cherche à se sauver, quelle que soit la circonstance. Au niveau du Sénégal, on a un système de sûreté, de renseignement égal aux autres pays du monde. Il faut mettre l’ensemble des moyens pour juguler ces menaces, en utilisant le système de la prévention, de la prévision et de la protection. Il faudrait arriver à rassembler tous ces moyens là pour éradiquer le banditisme, qui va du banditisme au terrorisme’’, ajoute le colonel Cissé.