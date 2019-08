ARRESTATION DE GUY MARIUS SAGNA ET D’ADAMA GAYE – Le Meer décerne son satisfecit à la justice sénégalaise

Le Mouvement des élèves et étudiants républicains, dans une déclaration rendue publique hier, dit adhérer pleinement à la politique répressive du régime du président Macky Sall dans la gestion des affaires Guy Marius Sagna et Adama Gaye.

Pendant que l’opposition rue dans les brancards depuis un bon moment pour exiger la libération sans condition de Guy Marius Sagna et d’Adama Gaye, le Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer) applaudit des deux mains. Ces militants du parti au pouvoir, dans une déclaration parvenue hier à ‘’EnQuête’’, saluent le travail remarquable de la justice dans la gestion de ces affaires. Selon le président du Meer Ablaye Diagne et ses camarades, ‘’diffuser une fausse alerte à un attentat terroriste, insulter le chef de l’Etat sont des comportements dangereux et irresponsables face auxquels l’Etat, garant de la paix publique et de la tranquillité des citoyens, ne peut et ne doit surtout pas prêter le flanc’’.

La liberté d’expression, selon eux, ne doit pas être utilisée à des finalités destructrices et nocives pour notre idéal de vie en commun. Elle doit être encadrée pour qu’elle soit efficace.

‘’Que des opposants veuillent utiliser ces affaires pour verser du discrédit sur le régime du président Macky Sall n’est pas nouveau. Ils nous ont habitués à ces prises de position irresponsables et à des tentatives malheureuses de manipulation de l’opinion’’, fulminent-ils.

Avant de s’en prendre au leader de Pastef en ces termes : ‘’Quelqu’un comme Ousmane Sonko, constant dans les affirmations gratuites, qui aspire à diriger le Sénégal, s’il voit dans ces arrestations la manifestation d’une dictature, il avoue juste son mépris de la légalité et montre, encore une fois, aux Sénégalais ses limites. La haine viscérale qu’un opposant nourrit à l’égard du président Macky Sall ne doit nullement justifier certaines exagérations.’’

Pour ces jeunes militants de l’Alliance pour la République, la psychose et la peur qu’inspire le terrorisme, devraient interdire à tout être, responsable de ses actes, d’éviter d’en faire l’apologie ou tout bonnement d’utiliser la question pour générer une perte de confiance entre l’Etat et ses sujets. Aussi, la sacralité de l’institution présidentielle constitue un gage de pérennisation de notre stabilité. C’est pourquoi ils adhèrent pleinement à cette logique répressive. Car ‘’le mal doit être coupé à la racine et la justice doit impérativement orienter les sanctions dans le sens de donner un signal fort à ceux qui, manifestement, confondent la liberté de s’exprimer à du banditisme’’.

ASSANE MBAYE

ENQUETE