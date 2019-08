LOCALES 2019 – Les cadres libéraux mettent en garde contre tout report du scrutin

Alors que les parties prenantes du dialogue politique ont décidé, d’un commun accord, du report des élections locales, la Fédération nationale des cadres libéraux, dans une déclaration rendue publique hier, avertit le régime du président Macky Sall contre toute tentative de renvoi de ces scrutins prévus le 1er décembre 2019.

Les cadres libéraux du Parti démocratique sénégalais (Pds) sont contre tout report des élections locales de 2019. Dans une déclaration parvenue hier à ‘’EnQuête’’, le président de la Fédération nationale des cadres libéraux (Fncl) et ses camarades soutiennent, sans ambages, que le président Macky Sall, conscient de l’impossibilité de l’application du parrainage pour les élections locales et de l’‘’impopularité’’ de son régime suite à la vérité sur l’affaire Petro-Tim, se prépare à franchir le Rubicon, en voulant reporter, pour la deuxième fois, les élections locales, sous le couvert d’une parodie de dialogue national.

Tout en mettant ainsi en garde le pouvoir contre tout report des élections municipales, la Fncl appelle tous les démocrates à barrer la route, par tous les moyens, à ces ‘’manœuvriers qui ne règnent que par le mensonge et la manipulation des chiffres pour couvrir leur incapacité à gérer le Sénégal’’. La preuve est fournie, selon elle, par le début de la flambée des prix, une dette intérieure qui étouffe les Pme et les sociétés industrielles et de services.

Pour le Dr Cheikh Seck et ses camarades de la Fncl, il est temps que le peuple sénégalais corrige l’erreur historique de 2012, en combattant, par tous les moyens, le régime de Macky Sall et, conséquemment, abréger la souffrance du peuple sénégalais, en se rangeant massivement derrière les listes du Pds le 1er décembre 2019. Ils regrettent que la justice, ‘’levier suprême de notre Etat de droit, soit érigée en un instrument du régime de Macky Sall pour réprimer, écarter et humilier ou faire taire les Sénégalais déterminés à rester debout pour défendre le peuple et ses intérêts. Ils considèrent ainsi que l’arrestation et la détention ‘’arbitraire’’ de Guy Marius Sagna est la dernière manifestation de la folle volonté de Macky Sall d’instaurer une dictature dans notre pays. Ils exigent sa libération immédiate et sans condition, le retour d’exil et la réhabilitation de Karim Wade à qui ils réaffirment leur soutien inconditionnel et leur solidarité totale, de même que la libération de Khalifa Ababacar Sall.

Pour arrêter ce qu’elle considère comme une forfaiture qui s’institutionnalise, la Fncl s’engage aux côtés des forces vives du pays et appelle le peuple, seul souverain, à se mobiliser. D’ailleurs, le Dr Cheikh Seck et ses camarades rappellent que le Pds a une tradition de lutte et a décisivement participé à toutes les conquêtes de libertés démocratiques, sous la direction éclairée de son secrétaire général national Me Abdoulaye Wade. Selon eux, autant de conquêtes, âprement gagnées une à une, au prix de profondes cassures et déchirures, souvent graves, doivent nous faire réfléchir à panser les plaies et nous engager dans des retrouvailles de la famille libéralo-wadiste, pour l’intérêt supérieur du pays et la paix des esprits.

Abdoulaye Wade, selon eux, est devenu, par sa grâce et sa classe, le point de convergence de toutes les forces vives du Sénégal, de l’Afrique et, sans même s’en rendre compte, une idéologie. Il appartient donc à la jeunesse sénégalaise de transcender cette pensée et de se l’approprier.

Remettant au goût du jour l’affaire Arcelor Mittal qu’elle dénonce toujours, la Fncl plaide pour qu’elle soit tirée au clair au même titre que Petro-Tim, pour avoir fait perdre des milliers de milliards de nos francs au Sénégal et avec la complicité du président Macky Sall et de son ministre des Mines d’alors, Aly Ngouille Ndiaye. La Fncl demande à Abdoulaye Wade de prendre toutes les mesures requises, y compris une saisine de la justice nationale et internationale, aux fins de clarifier l’affaire Arcelor-Mittal qui frise la haute trahison.

Elle souhaite, en outre, que le Pds dise sa part de vérité, par la voix de sa plus haute autorité, Me Abdoulaye Wade, qui fut le premier à dénoncer le scandale Petro-Tim en 2014. Cette vérité, le Dr Cheikh Seck et ses camarades pensent que le Pds la doit au peuple et à l’histoire. A cet égard, il doit surtout participer à l’éclatement de la vérité.

Outre l’affaire Arcelor Mittal et Petro-Tim, la Fncl appelle également à tirer au clair l’argent russe du dopage qui a servi, selon elle, à financer l’opposition d’alors dans un complot international contre le régime du ‘’Sopi’’. Dans la même veine, elle invite à clarifier, par l’intermédiaire des juridictions nationales comme internationales, les origines du financement de la campagne de l’opposition pour les locales de 2009 et la Présidentielle de 2012.

Car, selon elle, Macky Sall a été élu en 2012 par l’argent sale du dopage puis réélu par un complot politico-judiciaire en 2019 qui lui a permis d’écarter tous les challengers sérieux dont le candidat du Pds Karim Wade et d’introduire la plus triste trouvaille de l’histoire politique du Sénégal que constitue le parrainage.

ASSANE MBAYE