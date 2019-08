Les 5 pièces mode dans lesquelles investir en 2019

Le moteur de recherche Stylight s’est associé au site de vente de pièces de luxe d’occasion Rebelle, pour déterminer les cinq pièces mode au potentiel de revente le plus important.

Avant d’investir dans une pièce de luxe, mieux vaut réfléchir. Ce qui est tendance aujourd’hui ne le sera pas demain, mais peut aussi vous rapporter gros. Les sites de vente Stylight et Rebelle se sont réunis pour dresser la liste des cinq pièces de luxe qui peuvent s’avérer un juteux investissement.

Pour ce faire, ils se sont basés sur divers critères, à savoir la qualité des matières, la popularité de la marque, le potentiel du prix de revente, ainsi que la tendance mode des six derniers mois.

Les 5 pièces dans lesquelles investir

1 – Gucci Marmont – Prix d’achat: 1.690 euros – Prix de revente: 1.200 euros

Selon Stylight et Rebelle, le sac Gucci Marmont en cuir noir est un bon investissement pour diverses raisons, notamment car les sacs font partie de la catégorie qui a la plus grande valeur de revente et que celui-ci est cuir. Parmi tous les matériaux, ceux en cuir ont la deuxième plus grande valeur de revente.

2 – Dior Saddle – Prix d’achat: 2.100 euros – Prix de revente: 2.300 euros

Choisissez-le en cuir camel! Dior est une marque de luxe qui ne se présente plus et fait partie du top 10 des marques à forte valeur de revente. De plus, le camel est la troisième couleur avec la plus haute valeur de revente.

3 – Gucci Princetown – Prix d’achat: 690 euros – Prix de revente: 450 euros

Les mules Gucci Princetown font partie des best-sellers en termes de prix de revente dans la catégorie chaussures en 2018/2019. Le modèle qui a le mieux marché est celui avec les broderies d’étoiles dorées. Le design est iconique avec des détails qui rappellent clairement la marque.

4 – Fendi Baguette – Prix d’achat: entre 2.000 et 3.000 euros – Prix de revente: 2.000 euros

Le sac préféré de Carrie Bradshaw a fait son grand retour en 2019. Le prix des modèles d’occasion a considérablement augmenté ces derniers mois. Choisissez-le noir ou brun. Cette dernière couleur étant la deuxième au potentiel de revente le plus haut.

5 – Nike X Off-White Air Force 1 – Prix d’achat: 170 euros – Prix de revente: 2.507 euros

Ces baskets, de la collection capsule “The Ten” imaginée par le créateur Virgil Abloh, font partie des sneakers les plus recherchées au monde. Et leur prix s’est littéralement envolé! Tout simplement parce que les articles en quantité limitée ont souvent une valeur de revente plus élevée. On sait ce qui nous reste à faire lors de la prochaine sortie d’une collection capsule ou d’une édition limitée…