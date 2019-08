Manger du chocolat noir pour réduire les risques de dépression

Vous aimez le chocolat noir? Régalez-vous. Selon une récente étude publiée dans le journal Depression and Anxiety, il serait un antidépresseur efficace, s’il est consommé de manière régulière.

Selon une étude, menée par des chercheurs britanniques et canadiens et publiée dans le journal Depression and Anxiety, le chocolat noir peut soulager les états dépressifs.

Ces chercheurs de l’University College London ont analysé la consommation de chocolat et les données psychologiques de 13.626 adultes américains. Pour s’assurer que ces recherches ne mesuraient bien que l’effet du chocolat sur les symptômes dépressifs, ils ont également pris en compte le poids, la taille ou encore les problèmes de santé chroniques des personnes.

Des recherches supplémentaires

Après avoir pu exclure tous ces facteurs, les chercheurs ont constaté que les personnes qui consomment régulièrement du chocolat noir étaient 70 % moins susceptibles de présenter des symptômes dépressifs que les sujets qui n’avaient pas consommé de chocolat du tout. Les participants qui mangeaient le plus de chocolat, quelle qu’en soit la nature, étaient également moins susceptibles de souffrir de dépression.

“Notre étude montre que la consommation de chocolat réduit le risque de dépression”, affirme l’auteure principale, Sarah Jackson. “Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour établir le lien exact. Il se peut que la dépression pousse les gens à perdre leur intérêt pour le chocolat, ou que d’autres facteurs rendent les gens moins susceptibles de manger du chocolat noir et d’être déprimés.”

Le chocolat est déjà réputé pour ses effets sur l’humeur, grâce aux psychoactifs qu’il contient et produisent des effets euphorisants similaires aux cannabinoïdes, contenus dans le cannabis. Il contient aussi des phényléthylamines, un neuromudulateur, qui régule les humeurs, ainsi que des flavonoïdes, des composés antioxydants qui a une action positive sur la dépression.