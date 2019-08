Joao Felix, meilleur que Messi et plus précoce que Ronaldo ?

Joao Felix, nouvelle recrue de l’Atletico Madrid, est à l’affût depuis qu’il a rejoint les Rojiblancos, et il a même enregistré lors de cette pré-saison un ratio que Lionel Messi n’a jamais réussi à atteindre sur un exercice complet.

Le Real, pire équipe espagnole de la pré-saison

La starlette portugaise a marqué ou fourni une passes décisive toutes les 36 minutes sur un total de 250 minutes passées au cours de la pré-saison de l’Atleti. Messi n’a jamais atteint ces chiffres, même lors de la campagne 2011/12, avec 73 buts et 29 buts en 5221 minutes, avec un ratio but ou passe décisive toutes les 51 minutes.

Plus précoce que Cr7

Après la victoire 2-1 de l’Atleti sur la Juventus, Joao en est désormais à 43 matchs en tant que joueur professionnel, marquant 20 buts et fournissant 11 passes décisives.

Ses chiffres sont meilleurs que ceux de Cristiano Ronaldo lors de ses 43 premiers matches. CR7 avait trouvé le fond des filets à six reprises pour neuf passes décisives.

Felix, 19 ans et déjà très apprécié par ses coéquipiers, a inscrit son premier but avec son nouveau club lors de la victoire 7-3 contre le Real Madrid, contre laquelle il a également fourni deux « assists ».

Une victoire 3-0 contre les All-Stars de la MLS a suivi, et lors de ce match, le jeune prodige avait inscrit un but et en avait offert un autre, alors qu’il a également marqué deux fois contre la Juve.

Avec quatre buts et trois autres passes décisives lors des autres matches amicaux de pré-saison de l’Atleti, Joao Felix a déjà montré un aperçu de son talent avant la campagne officielle 2019/20.