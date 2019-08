Comment éviter l’intoxication alimentaire à la maison?

L’intoxication alimentaire survient après l’ingestion d’aliments ou de substances contaminées par des virus, bactéries ou parasites. Retour sur quelques conseils pour l’éviter.

Pour éviter toute contamination, lavez-vous les mains systématiquement après être allé aux toilettes et aussi avant de cuisiner. Durée minimale du lavage : 20 secondes, le séchage a lui aussi son importance : les mains humides multiplient par 100 la propagation de germes. Utilisez une serviette en éponge et pensez à la changer régulièrement.

Les outils et ustensiles

Les éponges, ou les lavettes doivent être correctement lavées et désinfectées. Vous pouvez les placer dans une casserole d’eau portée à ébullition. Attention, le passage au lave-vaisselle ou au lave-linge n’est pas conseillé, des micro-organismes vont circuler dans votre appareil et ne seront que partiellement éliminés.

Les bactéries pullulent dans votre frigo notamment à cause de la condensation, et des saletés. Pensez à le nettoyer régulièrement.

L’ustensile le plus à risque en terme de contamination, c’est la planche à découper. Etant plus hygiénique, choisissez celle en bois. Evitez d’utiliser la même planche pour découper des aliments crus et les aliments cuits. A noter que le poulet est l’aliment le plus souvent contaminé. Utilisez une planche à découper pour chaque type d’aliments : viandes, poissons, légumes. Les auteurs de la revue « Que choisir Santé » précisent qu’une « désinfection n’est pas utile car elle entraînerait la persistance de résidus de produits dans le bois ».

La cuisson

« La terrible Listeria résiste à la congélation mais pas à un bain d’eau bouillante », expliquent les rédacteurs de « Que choisir Santé ». C’est l’étape clé pour chasser les bactéries. Ne vous fiez pas à la couleur de la viande, utilisez un thermomètre pour vérifier la cuisson. A titre indicatif : 70 degrés à cœur pour la viande hachée, et 80 degrés concernant le porc.

Attention aux personnes à risques

Les femmes enceintes, les personnes âgées et les jeunes enfants figurent parmi les populations à risque d’intoxications alimentaires. À bannir : la viande crue ou saignante, les œufs crus ou peu cuits, les produits laitiers au lait cru, les poissons crus, les crustacés et les fruits de mers crus.