Présidentielle 2019 : « Wade avait demandé de voter Sonko ou Idy »

Le boycott qu’aurait lancé Me Abdoulaye Wade après avoir vainement tenté de saboter la dernière élection présidentielle, n’en était pas vraiment un. Et pour cause, une note appelant à voter Oumane Sonko ou Idrissa Seck, circulait en interne au PDS, signée du Secrétaire général national.

C’est ce qu’a déclaré, ce vendredi, Sara Sall membre du parti sur la RFM. « Wade n’avait pas demandé de boycotter, mais d’empêcher les élections. A défaut, il avait appelé à Voter Ousmane Sonko ou Idrissa Seck. En tout cas, tout le monde sauf Macky Sall et Madické Niang », a, en effet, déclaré le responsable libéral.

Sara Sall qui dénonce les dernières nominations au sein du Pds et l’installation du nouveau secrétariat national du parti, a annoncé qu’il compte mener le combat de l’intérieur.

leral