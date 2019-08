Guy Marius Sagna : “Un plan est en train d’être orchestré pour envoyer Sonko en prison”

L’information a fait l’effet d’une bonne bombe sur les ondes de la radio Sud Fm. L’activiste, Guy Marius Sagna, récemment sorti de prison après un (1) mois de détention pour “fausse alerte au terrorisme” a révélé que, de hautes autorités sont en train de monter un complot pour coller au leader de Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko, un délit pour l’envoyer en prison.

“Je pense et je soupçonne fortement que le Président Macky Sall et ses souteneurs cherchent à museler, à atteindre, à tomber sur le Patriote Ousmane Sonko. Et, cela les démocrates ne doivent pas l’accepter”, a révélé l’activiste, Guy Marius Sagna.

L’Invité de l’émission “Objection” de ce dimanche 18 août 2019 de poursuivre en démontant la Commission d’enquête installée par l’Assemblée nationale pour apporter la vérité sur l’affaire des 94 milliards de F Cfa révélée par Ousmane Sonko dans laquelle l’ancien Directeur des domaines, Mamour Dialllo, est mis en cause. ” Les juristes les plus sérieux ont montré l’irrégularité de cette Commission”.

Selon lui, “cette Commission n’a pas pour vocation de blanchir, ou de noircir, d’accuser tel ou tel. Elle n’avait pas pour vocation de rendre public son travail parce que la commande a été faite par l’Assemblée nationale”. Non sans se questionner : “Pourquoi, est-ce que la Commission agit ainsi? Pourquoi l’Assemblée nationale n’a pas agit ainsi depuis les années que des parties de l’opinion dans le domaine de la gestion anti-démocratique de cette vaste entreprise d’exfoliation du pétrole ? C’est cette géométrie variable de la majorité à l’Assemblée qui discrédite toutes ses actions.

C’est pourquoi, a-t-il avancé, “il faut que les démocrates se dressent tous comme un homme pour empêcher ce qui est en train de ramper”, à savoir “une tentative savamment orchestrée de foncer, de tomber sur le Patriote Ousmane Sonko”.