Coupe du monde: World Rugby opte pour la neutralité du genre

La Fédération internationale de rugby (World Rugby) a annoncé mercredi qu’elle adoptait une nouvelle règle appliquant la neutralité du genre à tous ses tournois dont la prochaine Coupe du monde (féminine) 2021 en Nouvelle-Zélande.

“World Rugby a annoncé que ses compétitions phares de Coupe du monde à XV et à VII n’incluront plus le genre dans leurs labels, renforçant ainsi son engagement en faveur de l’égalité et de l’uniformité de la marque dans son portfolio”, explique le communiqué de l’instance. En somme, au lieu d’être appelée Coupe du monde féminine de rugby, la compétition sera simplement appelée Coupe du monde.

Cette décision, présentée comme une première pour une fédération d’un sport majeur, s’appliquera donc aussi pour ses compétitions de Coupe du monde de rugby à 7, les tournois messieurs n’ayant jamais spécifié le genre.

“L’objectif est de rehausser la vision du jeu féminin, tout en éliminant tout parti pris inhérent ou perçu en faveur de compétitions et de tournois réservés aux hommes, qui traditionnellement n’indiquaient pas le sexe”, précise-t-on dans le communiqué.

Serge Simon, président du comité consultatif des femmes au sein de World Rugby, s’est déclaré “ravi de cette décision historique, mais c’est le début du voyage”. “Ensemble, nous travaillons ardemment pour faire quelque chose de très spécial pour les femmes, pour le jeu”, a ajouté l’ancien joueur âgé de 52 ans.

D’autres sports comme le hockey sur gazon et le football précisent toujours le genre dans l’intitulé de leurs Coupes du monde féminines.

