Enceinte, Ashley Graham partage une photo de ses vergetures

Le mannequin, qui a annoncé qu’elle attendait son premier enfant, poursuit son combat en matière de body-positivisme.

Il y a quelques jours, le mannequin plus-size Ashley Graham annonçait une jolie nouvelle dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. On peut y voir Ashley et son mari se tenir face à l’objectif et éloigner progressivement l’appareil jusqu’à laisser apparaître le ventre rond de la star de 31 ans. “Surpriiise!”, s’exclament ensuite les futurs jeunes parents.

L’Américaine ne compte pas arrêter son combat contre les diktats de la mode durant sa grossesse. Dimanche soir sur Instagram, Ashley Graham a posté un cliché de son corps nu en gros plan, dévoilant ses vergetures. “Pareil pareil, mais un peu différent”, a écrit le mannequin sous la photo.

Dans les commentaires, la démarche d’Ashley Graham a rapidement été saluée par les internautes, qui apprécient sa légendaire authenticité. “Magnifique maman”, “Je suis un homme et j’adore voir ça!” ou encore “Mon corps ressemble exactement à ça” sont autant de messages laissés sous la publication, qui encourage tout un chacun à accepter son corps tel qu’il est.