Bale, James, Navas et 100 millions d’euros pour Neymar: le PSG recale le Real

Le PSG ne lâche rien. Déterminé à récupérer, au minimum, les 222 millions d’euros investis pour Neymar, le club parisien refuse jusqu’à présent toutes les offres formulées par le Real et le Barça. À l’instar de la dernière proposition madrilène estimée à 210 millions d’euros.

Le temps passe, le PSG dit non. La fin du mercato approche, mais cela n’influence en rien la ligne de conduite du club parisien. Le Real et le Barça rivalisent d’imagination pour proposer un deal convaincant, mais enchaînent les échecs.

222 millions d’euros ou rien, mais…

Mais doivent-ils vraiment s’en inquiéter? Le divorce semble consommé et on voit mal Neymar encore porter le maillot parisien à l’avenir. Les derniers jours voire les ultimes heures du marché des transferts pourraient être favorables aux candidats acheteurs. Le PSG va-t-il être contraint d’accepter une offre inférieure aux 222 millions d’euros espérés? Un scénario possible.

En attendant, il vient de refuser une nouvelle proposition du Real estimée à 210 millions d’euros incluant Gareth Bale, James Rodriguez, Keylor Navas en plus d’une indemnité de 100 millions d’euros. “La valorisation globale ne correspond pas aux attentes” précise le quotidien sportif L’Equipe.