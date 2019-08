L’astuce d’un pro pour ne plus perdre ses cheveux sous la douche

Perdre des cheveux peut effrayer. Pourtant, il s’agit d’un processus naturel si cela se limite à une perte de 50 à 100 cheveux tous les jours. Ramasser ces petites touffes coincées dans le siphon de la douche reste une chose impressionnante. Alors comment y remedier?

Rédaction 22-08-19, 15:02 Source: Elle.fr

Lars Skjoth, de la marque de produits capillaires “Harklinikken” a dévoilé à “Byrdie” son procédé pour éviter que les cheveux ne tombent en trop grande quantité durant le shampoing. Il va falloir changer nos habitudes!

Selon l’expert, il est essentiel d’utiliser un shampoing adapté au cuir chevelu et un après-shampoing dédié aux longueurs. “Après avoir mouillé vos cheveux, appliquez une bonne quantité d’après-shampoing uniquement sur les longueurs, en partant des oreilles jusqu’aux pointes.” Cela leur offrira une bonne protection!

Vient alors le moment de s’occuper du cuir chevelu. “Ensuite, scindez votre chevelure en mèches. Soulevez les cheveux et maintenez-les séparés d’une main. De l’autre main, appliquez le shampoing sur le cuir chevelu en effectuant des mouvements circulaires du bout des doigts.” Le but est d’éviter de mettre du shampooing sur la longueur. Et Lars insiste: “L’après-shampoing ne doit surtout pas toucher le cuir chevelu, car il peut obstruer les follicules pileux et peut entraîner des problèmes de cuir chevelu et donc la perte de cheveux.”

Une routine capillaire plus douce

Le spécialiste explique alors qu’il faut rincer le shampoing, tout en maintenant les longueurs couvertes d’après-shampoing de manière à ce qu’elles ne soient pas rincées par l’eau savonneuse. “Le processus d’application du shampooing et de rinçage devrait prendre une à deux minutes. Quand tout le shampooing est rincé, vous pouvez rincer doucement l’après-shampoing.”

Si le processus peut sembler long, il permet d’offrir une routine capillaire douce aux cheveux. En d’autres termes, moins vous frictionnerez vos longueurs, moins vous perdrez de cheveux.