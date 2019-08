Meghan et Harry: les origines des tensions avec Kate et William révélées

Si ces derniers temps, les deux couples royaux ont paru en meilleurs termes, il semblerait qu’il y ait toujours de l’eau dans le gaz entre eux et on connaît enfin les raisons de leur conflit.

La presse britannique avait surnommé les deux couples les “Fab Four”, car ils avaient semblé très soudés après l’annonce des fiançailles de Meghan et Harry. Une entente qui n’a pas duré puisque quelques mois après leur mariage, Harry et Meghan prennent leurs distances avec William et Kate et vont jusqu’à déménager pour s’éloigner.

Depuis, les rumeurs vont bon train pour expliquer ces tensions soudaines. Tout aurait commencé après les noces des Sussex. Harry se serait énervé un soir contre les Cambridge, leur reprochant de ne pas assez soutenir Meghan. Mais selon le quotidien britannique The Sun, l’origine du conflit serait encore plus ancienne et daterait de novembre 2017. À l’époque, Harry et Meghan viennent d’annoncer leurs fiançailles mais Kate et William estiment que les événements évoluent trop vite. Il est vrai que de leur côté, les Cambridge se sont rencontrés sur les bancs de l’université et ont attendu dix ans avant de se marier. Harry et Meghan, eux, se sont rencontrés en juillet 2016 lors d’un rendez-vous arrangé et se sont dit “oui” dès mai 2018.

“Cela a été si rapide que William et Kate n’ont pas eu le temps d’apprendre à connaître Meghan. Harry lui-même connaissait à peine Meghan”, explique Ingrid Seward, experte royale, dans le documentaire “William & Harry: Princes At War ?”.

William et Kate auraient fait part de leurs craintes à Harry, lui demandant s’il était certain de savoir à quoi il s’engageait. Des propos que le Prince a eu du mal à accepter. “Dès les débuts de son histoire avec Kate, Harry a soutenu William et il a été déçu que son frère ne soit, lui, pas 100% à ses côtés dans sa relation avec Meghan” poursuit l’experte royale.

Aujourd’hui marié et jeune papa, le prince Harry ne semble toujours pas prêt à enterrer la hache de guerre.