Meghan Markle, surexcitée, dévoile les coulisses du shooting de sa collection de vêtements

Après avoir joué la rédactrice en chef pour Vogue, Meghan Markle devient créatrice de mode. En collaboration avec la créatrice Misha Nonoo, elle lance une collection de vêtements au profit de l’association Smart Works. La duchesse de Sussex, qui dévoile les coulisses du shooting sur les réseaux sociaux, semble avoir du mal à contenir son excitation.

La sortie de la collection de vêtements imaginée par Meghan Markle est prévue pour cet automne. Un nouveau projet en collaboration avec l’association Smart Works, qui a pour but de coacher des femmes avant un entretien d’embauche pour leur redonner confiance en elles et ce, notamment en leur fournissant une garde-robe professionnelle. Pour chaque vêtement de cette collection acheté, un autre sera offert à une femme dans le besoin.

Radieuse

L’épouse du prince Harry semble très emballée par cette collaboration, à en croire la série de stories partagée ce jeudi sur le compte Instagram du duc et de la duchesse de Sussex. Les vidéos nous donnent un aperçu du shooting de la ligne créée en collaboration avec la créatrice Misha Nonoo, mais nous font aussi découvre la Duchesse plus que radieuse.

Surexcitée, la maman d’Archie a accueilli les mannequins avec un grand sourire. Au vu de leurs réactions, celles-ci n’étaient pas au courant de la présence de Meghan Markle dans le studio. Sur les images, on aperçoit aussi l’ancienne actrice surveiller tous les détails des tenues de près et vérifier les photos. On la sent passionnée et déterminée à mener à bien ce projet.