Un camping de luxe suspendu au viaduc de Millau: l’improbable canular

Camper dans les airs, suspendus à l’immense viaduc de Millau, une annonce pour le moins insolite. Une arnaque aux données personnelles, surtout, repérée par France info…

Improbable mais intrigante, l’annonce du site attise la curiosité. Des “cabanes” juchées à 240 mètres du sol avec une vue imprenable sur Millau et la vallée du Tarn, “une aventure vertigineuse”:

“Chaleureux et confortables, ces hébergements peuvent accueillir de deux à six personnes. Ils disposent tous d’un bain à bulles aménagé sur la terrasse. La présence d’une plancha sur celle-ci vient compenser l’absence de barbecue, qu’il n’aurait pas été possible d’utiliser en raison de la fumée qui aurait pu s’en dégager et venir gêner la visibilité des conducteurs sur l’autoroute située au-dessus”, précise le descriptif.

Questionnaire hors de propos

Pour espérer vivre cette “expérience exceptionnelle”, il faut s’inscrire via Facebook et répondre à un questionnaire “sécuritaire” afin de déterminer si le candidat au séjour répond aux critères de sélection. Or, le formulaire s’éloigne ensuite rapidement de l’objectif initial et s’insinue dans l’intimité du client potentiel. Plus étrange encore, son verdict s’avère, systématiquement, sans appel: “Trop instable”.

Recalé! Dans quel but ?

Camping.Luxe existe pourtant bel et bien et consiste en une société spécialisée, comme son nom l’indique, dans le camping haut de gamme. L’annonce loufoque était-elle destinée à recueillir un maximum de données personnelles ou cherchait-elle seulement à faire un peu de bruit? Mystère. La direction n’a en tout pas donné suite aux questions de France info…